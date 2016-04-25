اضغط "لايك" أو "شير" لإمداد قرى مصرية بالمياه

يعاني سكان قرية الجنداية جنوب القاهرة من عدم توفر المياه، لكن بتظافر جهود شركة بسيطة وبمشاركة رواد الإنترنت صار حلم توفير المياه حقيقة عبر مشروع يتضمن فقط الضغط على "لايك" أو "شير" على الإنترنت ، ليتم تمويل المشروع.

فلطالما عانى سكان تلك القرية الأمرين للحصول على قطرة الماء، واليوم بفضل تلك المبادرة التي أطلقها مجموعة من الشبان على الإنترنت أصبح الماء متوفراً.

الـ"كليك اندينغ" أو "التمويل عبر الضغط" على إشارتي "لايك" أو "شير" على الإنترنت، هي مبادرة مبتكرة أطلقتها شركة "بسيطة".

من جانبه، قال سالم مصالحة، مؤسس شركة "بسيطة"، أنه "بإمكان زوار الإنترنت أن يساعدوا على نجاح المشروع. نقول لهم إنه مفهوم بسيط، من خلال الضغط على شارتي لايك أو شير أو التعليق على شريط فيديو للمشروع على فيسبوك، بإمكانهم المساعدة".

وتم توفير المياه لمنازل القرية فبراير الماضي من خلال مشروع نفذته منظمة الـ"يونيسيف"، وقامت بتمويله شركات تجارية ورعت الحملة التي نظمتها "بسيطة" على الإنترنت حيث تم توصيل المياه إلى 100 منزل منذ منتصف مارس.

وبلغت مشاهدة هاشتاغ "الكليك يوصل المياه"، إضافة إلى شريط فيديو للممثل المصري ماجد الكدواني مليوني مشاهدة على "فيسبوك" على مدى 3 أيام.

الجدير بالذكر أن الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 166 ألف دولار تقريباً لتزويد 1000منزل بمياه الشرب جنوب مصر، البلد الذي ما زال 7.5 مليون من سكانه يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب أو عدمها.