اعتقال عصابة "درامية" جنوب بغداد

صادقت محكمة تحقيق الإسكندرية 40 كم جنوب بغداد، على اعترافات عصابة ألقي القبض عليها مؤخراً مارست جرائم عديدة بطريقة احتيال "درامية" غريبة ومتقنة.

وقال قاضي تحقيق الإسكندرية ثامر جواد كاظم، إن "المحكمة أنهت تدوين اعترافات عصابة مارست عمليات احتيال بحق مواطنين وصلت إلى تسع جرائم فقط في منطقة الحصوة التابعة لناحية الاسكندرية".

وأضاف كاظم، للمركز الإعلامي للسلطة القضائية الاتحادية، إن "العصابة تتخذ آلية غريبة في تنفيذ عمليات الاحتيال، إذ تقوم بتمثيلية متقنة على مواطنين تنتقيهم من المدرسين والأطباء والكوادر المتحضرة أثناء قيادتهم سياراتهم الخاصة".

وتابع أن "العصابة التي يتراوح عدد أفرادها من 4-7 أشخاص تقوم بإيهام السائق بأنه دهس شخصاً بعد أن يرتمي الأخير على السيارة متظاهراً بالبكاء، ثم يقله أحدهم إلى المستشفى بسيارة أخرى بينما يجلس آخر مع الضحية السائق لغرض مساومته على فدية أو فصل عشائري".

وأفاد قاضي التحقيق، بأن "المتهم الذي يدعي الإصابة يخرج من المستشفى مضمداً مع صورة أشعة، وهي أدوات تم تحضيرها مسبقاً"، وفيما أكد أن "هذه الحيلة انطلت على الكثير من الضحايا بحيث استحصلت العصابة على مبالغ من 1-5 ملايين لقاء كل عملية"، لافتا إلى أن "أفرادها يقومون بأدوارهم بصورة درامية لا تبعث على الشك، إلى أن قام أحد الضحايا بمتابعتهم وتقديمه إخباراً".