بعد وفاتها.. محطة بحرية صممتها زها حديد تدشن بإيطاليا

يدشن في إيطاليا الاثنين أحد آخر أعمال المهندسة المعمارية الشهيرة زها حديد التي توفيت الشهر الماضي، وهي محطة بحرية مستوحاة من شكل المحار وتقع في مرفأ ساليرنو جنوب نابولي.

وتندرج المحطة الجديدة في إطار مشروع واسع لإعادة تأهيل منطقة المرفأ في ساليرنو من أجل تسهيل حركة العبارات والسفن السياحية التي تمر عبره.

وهي أول عمل رئيسي للمهندسة المعمارية ينجز بعد وفاتها في الولايات المتحدة في 31 اذار/مارس عن 65 عاما.

وزار رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي المحطة الأحد، وأشاد بحديد قائلا "هذا العمل الرائع يشكل مساهمة إضافية في جهود ساليرنو للتحول.

إنه طريقة لتذكر المهندسة العمارية الكبيرة زها حديد". معتبر أن "ساليرنو تشهد تحولا ويعود الفضل في ذلك أيضا إلى هذه المعمارية النجمة".

وبات شريك زها حديد الالماني باتريك شوماخر يدير مكتبها بعدما عمل معها 28 عاما.