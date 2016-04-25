رائد ركض 42 كيلومترا وهو على ارتفاع 402 كلم بالفضاء

دخل البريطاني "تيم بيك" التاريخ من باب مختلف عن أبواب سواه اليوم الأحد، حين أصبح أول رائد فضاء يشارك بماراثون دولي من 42 كيلومترا، وقطعه جريا بكامله وهو على ارتفاع 402 كيلومتر عن الأرض، وهو ماراثون لندن الذي شارك فيه أكثر من 37 ألفا من معظم الجنسيات.

ركض Tim Peake المسافة وهو على متن محطة الفضاء الدولية، وقطعها بلا توقف في 3 ساعات و35 دقيقة و21 ثانية، على حد ما تابعت "العربية.نت" مما بثته الوكالات، ومباشرة عبر الشاشات الصغيرة في لندن من تفاصيل الماراثون الذي قطع مسافته الفائز الأول على الأرض، الكيني اليود كيبتشوج، بساعتين و3 دقائق و5 ثوان، وحطم رقما قياسيا سجله في 2014 مواطنه ويلسون كيبسانغ بفارق أكثر من دقيقة، لكنه ظل متأخرا 8 ثوان عن الرقم القياسي العالمي. أما ماراثون السيدات ففازت به كينية أيضا، هي جيميما سومغونغ.

ولكي يتمكن بيك من الركض في الفضاء وسط الجاذبية صفر، استخدم "حمالة أمان" أبقته بثبات على مسار المشاة المتحرك تحت قدميه، وهو فوقه يجري كما على الأرض تماما، وفق ما نراه في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" الآن، فيما أبقته أحزمة مطاطية مربوطة إلى خصره وكتفيه مثبت القدمين على المسار المتحرك للممشاة، وهو ما سبق أن شرحه في تغريدات "تويترية" قبل أيام.

ذكر في التغريدات أن نظام الحمالة "واحد من أكبر التحديات، لأن جسمي يجب أن يبقى متصلا اتصالا وثيقا بالممشاة من خلال الحمّالة التي يمكن ربطها على الأكتاف وحول الخصر" وفق تعبير الرائد الذي سبق وشارك على الأرض بماراثون 1999 في لندن، وأنهاه وقتها في 3 ساعات و18 دقيقة و50 ثانية، أي تقريبا كما في الفضاء كذلك على الأرض التي سيعود إليها في حزيران/يونيو المقبل، ودار حولها بسرعة 28.800 كيلومتر بالساعة أثناء جريه في أول ماراثون خارجها.