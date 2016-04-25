غلطة تطيح بسائق بريطاني هوايته "تبليل المارة"

أطلقت شرطة لندن نداء لمساعدتها في القبض على شخص يقود سيارة تويوتا رباعية الدفع يتعمد المرور فوق برك المياه في الشارع والوحل لتبليل المارة، بحسب ما نشرت صحيفة "تايمز" الاثنين.

ويسجل يوميا حادث مماثل في العاصمة البريطانية، ودائما يكون المسؤول عنه شخص يقود سيارة رباعية الدفع، وما أن يجد بركة ماء حتى يسارع إلى المرور فوقها بهدف تبليل المارة بالماء.

ولم يكن من السهل تحديد هذا الشخص أو سيارته، لولا أنه ارتكب خطأ في الأيام الأخيرة، حيث مر مرتين ذهابا وإيابا فوق بركة المياه نفسها لتبليل مجموعة من الأشخاص ينتظرون الحافلة، فتمكنت إحدى عابرات السبيل من تصويره وإعطاء المقطع للشرطة.

ولما لم يظهر رقم السيارة في المقطع، وهي تويوتا سوداء رباعية الدفع، طلبت الشرطة تعاون المواطنين للإمساك بهذا الرجل الذي يصول ويجول مزعجا الناس في شوارع لندن منذ كانون الثاني/يناير.