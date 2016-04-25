13 مترشحة للفوز بلقب ملكة جمال البدينات بتونس لسنة 2016

لسنوات طويلة كانت مسابقة ملكات الجمال حكرا على النساء النحيفات فقط لكن ومنذ فترة، اكتسحت مسابقة ملكات جمال البدينات العالم العربي بدءا من لبنان مصر وتونس.. وهي مبادرة تعمل على كسر الصورة النمطيّة للجسد وللمعايير الجماليّة المعتادة.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال تونس للبدينات لعام 2016 باختيار 13 متنافسة من جملة 150 مترشحة بناءً على مؤشر كتلة الجسم بين 30 و35 باعتباره المعيار المستخدم في اختيار المتسابقات البدينات أيضا في الخارج.

إلى ذلك، على كل مترشحة أن يكون لديها مشروع خيري وتعمل لتحقيقه عبر الفوز باللقب، كما وسوف تكون المترشحات الـ13 تحت إشراف مدربين في مجال الفن والتغذية والأزياء.

الجدير بالذكر أن جمعية الإحاطة بالنساء البدينات تضمّ مجموعة من المختصين في التغذية والرياضة والموضة والتنمية البشرية ممن انضموا تطوعيا بهدف إيجاد سلوك غذائي صحي متوازن للمنخرطات اللواتي تواجه أغلبهن مشكل الشراهة في الأكل.