شاهد DNA.. رؤية المملكة تعوض هزيمة اليمن

في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج DNA والتي حملت عنوان "رؤية المملكة تعوض هزيمة اليمن" تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى رؤية المملكة 2030 واطلالات ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأنها مازالت موضع متابعة من قبل الإعلام الدولي وصناع القرار وأيضا اعلام محور المقاومة.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.

