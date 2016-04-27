شاهد DNA: محمد بن سلمان.. ثورة ثقافية

في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج DNA والتي حملت عنوان "محمد بن سلمان.. ثورة ثقافية"، تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى رؤية السعودية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والهادفة إلى العبور بالسعودية إلى عصر ما بعد النفط.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.