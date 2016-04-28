إسبانيا توقف عصابتين توزع بأوروبا مخدرات مصنعة بالصين

أعلنت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، أنها أوقفت في شهر مارس الماضي عصابتين لتصنيع المخدرات، منهما واحدة كانت تبيع عبر الإنترنت الماريجوانا الصناعية التي تسببت بحالات وفاة في ألمانيا.

وضبطت الشرطة 150 ألف جرعة من المخدرات الصناعية في متجر في اليكانتي جنوب شرق البلاد، وأوقفت تسعة أشخاص من بينهم رعايا بلجيكيون، وذلك في عمليتين.

ويشتبه في ضلوع العصابة باستيراد المخدرات المصنعة بكميات كبيرة من الصين وإعادة توضيبها في جرعات صغيرة في إسبانيا لتوزيعها في أوروبا، خصوصا في ألمانيا، عبر الإنترنت. وتباع الجرعة الواحدة بين 10 يورو و20.

وتصنع الماريجوانا الصناعية من الأعشاب والمواد الكيمياوية، وهي مسؤولة عن وفاة أربعة أشخاص في ألمانيا يشتبه في أن أحدهم أخذ جرعته من هذه العصابة، وفقا للشرطة.

وأعلنت الشرطة أيضا توقيف عصابة أخرى متخصصة بتوزيع المخدرات الصناعية، وأوقفت 43 شخصا معظمهم من الإسبان، وضبطت عشرة آلاف جرعة مخدرة في أكثر من ستين متجرا في مناطق عدة من البلاد.

وهاتان العمليتان من بين أهم العمليات الجارية في أوروبا حتى الآن لمكافحة المخدرات الصناعية، وقد نفذت بفضل تعاون مع أجهزة الشرطة البريطانية والهولندية والبليجيكية والبرتغالية والألمانية.