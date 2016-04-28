إقبال واسع على مقاهي القطط في اليابان

يسمح للقطط في اليابان بالبقاء مستيقظة حتى العاشرة ليلاً.

وأعلنت لجنة حقوق الحيوان موافقتها على تمديد ساعات العمل في مقاهي القطط ساعتين إضافيتين. وكاانت إرشادات قد صدرت قبل أعوام عدة تحظر عرض القطط أو الحيوانات الأخرى في متاجر الحيوانات الأليفة بعد الثامنة مساء.

وسمح لمقاهي القطط ببقاء قططها حتى العاشرة مساء، حتى تتم دراسة تأثير الحياة الليلية على صحتها. وخلال هذه الفترة التجريبية، يحق للقطط، التي تبلغ عاماً واحداً أو أكثر فقط، أن تبقى في المقهى لفترة تصل إلى 12 ساعة.

وكان علماء قد خلصوا إلى أن العمل لساعات طويلة لا تشكل ضرراً على مستويات القلق لدى القطط.

وازدهرت في البايان مؤخراً مئات المقاهي التي تتيح لزبائنها مداعبة القطط. وتضم العاصمة طوكيو وحدها أكثر من 50 مقهى من هذا النوع، وعادة ما يقصدها السياح الأجانب والطلاب خلال اليوم، بينما يزورها آخرون في نهاية يوم العمل.