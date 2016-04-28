بالفيديو.. شاهد فرحة ذلك الكلب بلقاء صاحبته بعد غياب

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو يخطف القلوب للحظة أظهر فيها كلب من نوع "غولدن ريتريفر" فرحته الغامرة حين رأى صاحبته التي غابت عنه لحوالي 7 شهور.

ولد الكلب ساندي في المكسيك، وانتقل مع صاحبته ماريا للعيش في كاليفورنيا، إلا أنها اضطرت للانتقال للعيش في نيويورك، ولم تتمكن من اصطحابه معها، ما اضطرها لتركه في رعاية أبويها باسكتلاندا.

وبحسب ما كتبت ماريا على حسابها في موقع التواصل "فيسبوك"، شعرت بانكسار قلبها حين تركته وسافرت للولايات المتحدة.

وبعد 7 أشهر، حان الوقت لماريا أن تزور والديها اللذين تعمدا إبقاء الكلب خارج المنزل إلى أن تأتي ماريا وتختبئ لتفاجئه فيما بعد.

لكن بمجرد دخول الكلب ساندي إلى المنزل، اشتم رائحة ماريا فعرف أنها موجودة بالمنزل، وأخذ يبحث عنها في كل مكان إلى أن وجدها مختبئه، فإذا به يظهر سعادته برؤيتها بطريقة تأخذ القلوب.

وقد حظي مقطع الفيديو عند نشره على "فيسبوك" بأكثر من 35 ألف مشاهدة.