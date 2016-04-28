جثة موظف بجانبها سلاح بمقر "أبل"

قالت الشرطة الأميركية إنه تم العثور على جثة موظف بشركة أبل في مقر الشركة في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتوفى كانت به إصابة في الرأس وتم اكتشاف سلاح ناري قرب جثته.

وقالت السارجنت أندريا إرينا من مكتب قائد شرطة منطقة سانتا كلارا في مؤتمر صحافي، إنه تم استدعاء الشرطة لمقر أبل الرئيسي في كوبرتينو الساعة 8.35 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأضافت "عندما وصل المندوبون إلى المكان وجدوا رجلا على الأرض وتبين أنه ميت".

وتابعت "خلصت التحريات التي أجريت إلى أنه ما من أحد آخر له علاقة بالأمر. نعتقد أن هذا حادث فردي، وأنه ما من أحد في المكان في خطر".

وقالت إن المحققين سيجرون تشريحا للجثة للتأكد من سبب الوفاة وكيفية حدوثها. وأضافت أنه ليس هناك جناة مشتبه بهم.