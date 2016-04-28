روسيا تطلق أول صاروخ فضائي من موقع جديد للإطلاق

أطلقت روسيا، اليوم الخميس، أول صاروخ فضائي من موقع جديد للإطلاق بعد يوم من تأجيل عملية الإطلاق بسبب مشكلة فنية عكرت صفو الحدث الذي حظي بدعاية واسعة.

وقالت وكالات أنباء روسية إن صاروخاً من نوع سويوز غير مأهول يحمل 3 أقمار صناعية انطلق من منصة لإطلاق في موقع فوستوتشني الفضائي بمنطقة آمور قرب الحدود مع الصين في الساعة 0501 بتوقيت موسكو (0201 بتوقيت غرينتش).

وكان إطلاق الصاروخ قد ألغي قبل أقل من دقيقتين من الموعد المقرر، أمس الأربعاء، وهو ما أزعج الرئيس فلاديمير بوتين الذي طار آلاف الكيلومترات ليشاهد ما وصفته وسائل الإعلام الروسية ومسؤولون بأنه حدث تاريخي.