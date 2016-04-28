شاهد DNA .. إيران موّلت الخزينة الأميركية

في حلقة اليوم الاثنين من برنامج DNA والتي حملت عنوان "إيران موّلت الخزينة الأميركية"، تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى قرار المحكمة العليا الأميركية تغريم إيران من خلال احتجاز ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة في أميركا، وذلك لتعويض أهالي ضحايا أميركيين قتلوا في تفجيرات تتحمل مسؤوليتها طهران.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.