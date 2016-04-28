صورة مذهلة للمريخ لم تشاهدها من قبل

تُظهر صورة بانورامية بزاوية 360 درجة سطحا صخريا لكوكب المريخ.

وأصدر هذه الصور معمل الدفع النفاث التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) اليوم الخميس.

والتقط المنظر بواسطة كاميرا مثبتة على المجس الفضائي كريوسيتي التابع لناسا فوق سطح الكوكب.

وقد تم تجميع هذه الصورة البانورامية من عشرات الصور التي التُقطت في 4 أبريل من أعلى هضبة جبلية على سطح المريخ.

ويتنقل المسبار كريوسيتي عبر المريخ في مهمة لتوثيق ما يتم العثور عليه على هذا الكوكب منذ هبوطه في عام 2012.

وتظهر الصور ما يبدو أنها صخور من الحجر الرملي مغطاة بطبقات من الرمال. وتم استخدام تأثير توازن اللون الأبيض لإظهار ما قد يبدو عليه المشهد في ظل نفس ظروف الإضاءة الأرضية.