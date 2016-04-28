طفلة تجتاز نقاط التفتيش بمطار روسي دون تذكرة أو أوراق

تمكنت طفلة في الحادية عشرة من عمرها من اجيتاز كل نقاط التفتيش في مطار في موسكو والوصول إلى طائرة متجهة إلى سان بطرسبورغ، من دون أن تكون بحوزتها تذكرة سفر ولا مرافق راشد.

وقالت الشرطة في سان بطرسبورغ، ثاني مدن روسيا، إن الفتاة البالغة من العمر 11 عاماً وجدت في مطار بولكوفو وليس بصحبتها شخص راشد، وقد وصلت من موسكو من دون أن تكون بحوزتها تذكرة سفر أو أوراق ثبوتية".

ونجحت الفتاة في اجتياز كل نقاط التفتيش في مطار فنومكوفو في موسكو والصعود إلى الطائرة، ولم تلفت الأنظار إليها لأنها كانت تقترب من مجموعات مؤلفة من أشخاص كبار يرافقون أطفالاً، بحسب مصدر أمني.

ولما صعدت إلى الطائرة جلست في مقعد خال، ثم اكتشفت إحدى المضيفات أمرها إلا أن الطائرة كانت قد أقلعت.

وقال مسؤول في شركة الطيران "روسيا" التي تتبع لها الطائرة إن تحقيقاً داخلياً فتح في هذا الحادث.

وكانت السلطات الروسية أعلنت تشديد الرقابة في المطارات بعد هجوم أسفر عن 37 قتيلاً في مطار دومودويدوفو في موسكو عام 2011، حين تمكن انتحاري من بلوغ قاعة الوصول من دون عقبات ثم فجر حزامه الناسف.