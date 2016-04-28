"سبايس اكس" تنوي إرسال مركبة غير مأهولة للمريخ

تنوي مجموعة "سبايس اكس" الفضائية الأميركية الخاصة إرسال مركبة غير مأهولة إلى كوكب المريخ اعتبارا من العام 2018 في إطار خطة لإنشاء مستعمرة هناك، بحسب ما أعلنت الخميس.

وقالت المجموعة في تغريدة على موقع "تويتر": نعتزم إرسال مركبة دراغون إلى المريخ اعتبارا من العام 2018، في إشارة إلى المركبة "ريد دراغون"، وهي طراز مطور من هذا النوع من مركبات "دراغون" التي تنقل عادة المؤن والمعدات إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض لحساب وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وأضافت المجموعة أن المركبة "دراغون 2 مصممة للهبوط على أي من إجرام المجموعة الشمسية"، وأن "مهمة ريد دراغون إلى المريخ ستكون أول رحلة تجريبية".

غير أن مدير "سبايس اكس" أشار إلى عدم وجود نية لإرسال رواد على متن هذه المركبات في المستقبل القريب.