"يوتيوب" يغلق قناة عمرو دياب بسبب ألبومه الجديد

فوجئ رواد ومشاهدي قناة المطرب المصري عمرو دياب على اليوتيوب بإدارة الموقع تغلق القناة.

وأعلنت إدارة موقع "يوتيوب" غلق قناة عمرو دياب، بشكل مؤقت بسبب حقوق الملكية الفكرية، مبررة ذلك برسالة جاء فيها: "أنه تم إنهاء قناة عمرو دياب، بسب تلقي دعاوى من جهات خارجية عن انتهاك حقوق الطبع والنشر بشأن المواد المنشورة من قبل المستخدم".

ويأتي قرار الغلق تزامنا مع إطلاق ألبوم عمرو دياب الجديد "أحلى وأحلى" في الأسواق اليوم الخميس.

فيما ذكر مصدر مقرب من المطرب أن شركة الإنتاج لألبومات عمرو دياب "روتانا" لديها خلافات مالية مع الفنان المصري و تقدمت بطلب رسمي للمصنفات الفنية، بمنع طرح ألبومه الجديد في الأسواق.

وكانت "روتانا" قد فسخت عقدها مع دياب بسبب تسريبات أغانيه على الانترنت وطالبته بالشرط الجزائي، فيما طالب عمرو دياب شركة "روتانا" بتعويض مادي نظرا لعدم التزامها ببنود العقد المبرم معه حول ألبومه "شفت الأيام".

وطلبت الشركة المنتجة لألبومات النجم المصري من جهاز المصنفات الفنية في مصر منع طرح الألبوم في الأسواق، لحين الفصل في القضية المنظورة أمام القضاء حاليا والمقرر البت فيها خلال أيام .



