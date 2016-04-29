احتراق غواصة نووية روسية عمرها 33 عاماً

ذكرت وسائل إعلام روسية أن حريقا اندلع في غواصة نووية روسية خارج الخدمة.

وترسو الغواصة قبالة قاعدة بحرية على شبه جزيرة كامتشاتكا، حيث شب الحريق اليوم الجمعة لكن لا يوجد خطر تلوث لأنها كانت تخلو من الوقود النووي.



وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن النيران نشبت في مؤخرة الغواصة (كراسنويارسك) متعددة الاستخدامات التي ترجع إلى أيام الحرب الباردة ودخلت الخدمة عام 1983 وخرجت منها عام 1998.

وأضافت أن النيران أخمدت بعد نحو ساعتين.



ونقلت الوكالة عن أندري مالوفيك وهو مسؤول في شركة تفكيك الغواصة قوله إنه تمت إزالة أسلحة الغواصة والوقود النووي وبالتالي لا يوجد خطر على البيئة أو حياة الإنسان.