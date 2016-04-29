طاجيكستان تحظر الأسماء الروسية وتمنع الـ"اوف" والـ"ايف"

وقع رئيس طاجيكستان اليوم الجمعة قانونا جديدا يحظر إعطاء المواليد الجدد أسماء روسية، في محاولة لإعادة العمل بالأسماء الطاجيكية.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل إن أسماء العائلات ستصبح من الآن فصاعدا "منسجمة مع الثقافة الوطنية والتقاليد" القائمة في البلاد، موضحاً أنه لم يعد بالإمكان إعطاء المواليد الجدد أسماء تنتهي بـ"اوف" أو بـ"ايف".

وكان البرلمان الطاجيكي صوت في كانون الثاني/يناير الماضي على منع إعطاء المواليد الجدد أسماء أولى "غريبة عن ثقافة البلاد وتقاليدها".

وقرر الرئيس إمام علي رحمن الذي يحكم البلاد منذ 2007 تغيير إسم عائلته واستبدل "رحمنوف" بـ"رحمن".

وقام مسؤولون وموظفون كبار في الدولة عام 2014 بتغيير أسمائهم بدافع "وطني" عبر إلغاء الصبغة الروسية من الاسم أي "أوف" و"ايف" في آخره.

وبدأت "روسنة" الأسماء في طاجيكستان، الجمهورية السوفياتية السابقة، في الثلاثينات.