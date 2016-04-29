مهرجان "رسوم عملاقة على الجدران" لتزيين العاصمة الرباط

للعام الثاني على التوالي، تتواصل في العاصمة المغربية الرباط، إلى مطلع شهر أيار/مايو المقبل، فعاليات فنية لتزيين جدران واجهات بنايات برسوم للشارع.

وبثت هذه "الرسوم الجدارية العملاقة" روحا وحياة في جدران ظل البياض والخبار يسكنهما، قبل أن تتحرك بكل حرية وإبداع عليهما الريشة والألوان.

ويحمل هذا الحدث الفني، اسم "جدار ـ لوحات الشارع"، وتتكون لجنته التنظيمية من فعاليات ثقافية وفنية، من أبرزها "جمعية البولفار" للفنون الشبابية في المغرب، وإدارة "متحف محمد 6 للفنون المعاصرة والحديثة".

ويراهن المهرجان على ترسيخ مغربية غير مسبوق، لأحد أشهر الفنون العالمية، التي ولدت في الشارع، أي الرسومات على الجدران.

ويشارك في الحدث رسامون من المغرب ومن آفاق عالمية سواء من القارة الأوروبية ومن أميركا اللاتينية ومن اليابان.