أغرب احتفال بعيد الميلاد الـ 50 في الجو

ربما يكون هذا أغرب احتفال بعيد ميلاد، في حين أصبحت الطائرات هدفاً لخاطفين وانتحاريين، فقد احتفلت سيدتان بعيد ميلادهما الخمسين على متن طائرة، مختلقتين مزحة عن وجود انتحاري.

وكانت السيدتان على متن طائرة "إيزي جيت" بين 14 مسافراً من بلفاست إلى برشلونة الأربعاء عندما بدتا في حالة سكر، وتعاملتا بفظاظة مع الركاب وطاقم الطائرة.

وما كان من الركاب إلا أن صورا السيدتين اللتين كانتا تشغلان موسيقى صاخبة، وتستخدمان لغة مسيئة، ووصلت الأمور إلى أن اختلقتا مزحة عن وجود انتحاري.

وبطلب من الطاقم، صعدت الشرطة الإسبانية إلى الطائرة واصطحبت السيدتين معها.

ووفق ما نقل موقع "تيلغراف" البريطاني، فإن أحد المسافرين روى ما حدث قائلاً "عندما طلب المضيفة من السيدتين خفض الصوت رفضتا وبدأتا التلفظ بكلمات نابية، وازدادت حدة كلامهما عندما طلبا من طاقم الطائرة كحولاً إلا أن الطاقم رفض، وعندما ذهبت إحداهما للحمام قالت وهي في طريقها: أنا انتحارية، فعلاً أنا كذلك".