توقعات ببيع سترة للمغني برنس في مزاد بـ100 ألف دولار

ينتظر أن تطرح سترة دراجة نارية ارتداها نجم البوب الأميركي الراحل برنس في فيلم "بربل رين" لعام 1984 "عندما كان يستقل دراجته عبر الغابات مع المرأة التي لعبت دورا رئيسيا في الفيلم أبولونيا في مزاد، وذلك وفقا لما أعلنته الشركة التي تشرف على البيع يوم الجمعة.

وستعرض هذه السترة المميزة برقبة على هيئة حرف "في" ومظللة باللونين الأسود والأبيض، ولديها أكمام جلدية من المرفقين إلى أسفل للبيع في مزاد "لمحات من التاريخ" في الفترة بين 29 يونيو وأول يوليو في كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

وقال بريان تشانيس، الذي يتعامل مع علاقات العمل في مزادات "لمحات من التاريخ"، إن دار المزادات تلقت السترة قبل نحو 6 أسابيع من الوفاة المفاجئة للموسيقي في 21 ابريل عن عمر 57 عاماً.

وكان مسؤولون من الشركة قد قدروا أن تباع السترة بين 6 و8 آلاف دولار، لكن هذا كان قبل وفاة برنس الذي لاقى تكريماً وإجلالاً كبيراً للمغني الفائز بجائزة "غرامي" سبع مرات من الرئيس الأميركي باراك أوباما وشخصيات هوليوود ومعجبين من كل أنحاء العالم.

وقال تشانيس: "انتهت الآن كل الرهانات"، مضيفاً أن السترة يمكن أن تجلب 100 ألف دولار.

وقال مسؤولون عن مزادات "لمحات من التاريخ" إن قطعاً قليلة من تذكارات المغني برنس عرضت حتى الآن للبيع.

وقالت الشركة إن البيع بالمزاد سيكون متاحاً للمشاركين عبر الإنترنت.

ويحقق مسؤولون في مينيسوتا في وفاة برنس بمنزله الذي يدعى "بيسلي بارك" بالقرب من منيابوليس، لكنهم قالوا إنه لا يوجد مؤشر على انتحار أو صدمة بدنية.