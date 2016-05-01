أول موهوبي ماكدونالدز لكرة القدم يوقع مع الشباب السعودي

بحضور الأمير ماجد بن فهد آل سعود، مدير عام الشؤون الإدارية في شركة الرياض العالمية للأغذية – صاحبة حق الامتياز لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية من المملكة، وقع لاعب برنامج ماكدونالدز لكرة القدم فارس العنزي عقده مع نادي الشباب، وذلك في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض.

وعبر الأمير ماجد بن فهد عن فخره وفرحه بهذه المناسبة قائلا "إنه نجاح مبكر للعمل الكبير في برنامج وأكاديمية ماكدونالدز لمواهب كرة القدم بالتعاون مع أكاديمية كوفر العالمية، حيث كنا نطمح منح الأندية عددا من اللاعبين خلال المستقبل، وتحقق ذلك من خلال هذا العام رغم حداثة التجربة. فارس العنزي هو أول لاعب من برنامج ماكدونالدز لكرة القدم في نسخته الأولى ينضم إلى صفوف الأندية السعودية، وهو أولى ثمار أكاديمية ماكدونالدز لمواهب كرة القدم".

وأضاف أن "هذا النجاح جاء نتيجة الدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ومدربي أكاديمية ماكدونالدز واختياراتهم المدروسة للاعبين المشاركين في البرنامج".

ومن جانبه، قال ممثل نادي الشباب وعضو مجلس الإدارة كنعان الكنعاني إن اللاعب فارس يمتلك موهبة كبيرة تم اكتشافها عن طريق برنامج وأكاديمية ماكدونالدز لمواهب كرة القدم، ونحن في نادي الشباب سنصقل هذه الموهبة ونقدمها هدية للمنتخبات السعودية.

وأضاف الكنعاني: لن يكون فارس هو الأول والأخير، بل نطمح إلى جلب عدد أكبر، فهناك لاعبون غير فارس يستحقون الالتحاق بنادٍ كبير مثل نادي الشباب.

من جهته، أبدى لاعب أكاديمية ماكدونالدز السابق والشباب الحالي فارس العنزي سعادته بالتوقيع مع نادي الشباب قائلاً: "من أهم ما اكتسبته من الانضمام لبرنامج وأكاديمية ماكدونالدز لكرة القدم هو منحي الفرصة للتوقيع مع الشباب، وهذا بحد ذاته كاف، أتمنى أن تتاح الفرصة لزملائي في الأكاديمية للانتقال للأندية، لأن الأكاديمية تضم مواهب فذة قادرة على اللعب في أي نادٍ".

وأضاف العنزي: "أشكر إدارة ماكدونالدز على هذا البرنامج الذي أتاح لي أن أظهر موهبتي في كرة القدم، كما أشكر مدرب الأكاديمية أحمد البريكي والأجهزة الفنية والإدارية التي عملت على تطوير مهاراتي الفردية والجماعية إلى أن تمكنت من اللعب مع أحد أكبر الأندية المحلية".

وتمنى فارس العنزي أن يمثل المنتخب السعودي الأول قائلا: "بتوفيق الله ومن ثم دعاء الوالدين وصلت للشباب، وأتمنى في يوم من الأيام أن ألعب في صفوف الأخضر بمختلف فئاته".

والجدير بالذكر أن التسجيل لبرنامج ماكدونالدز لمواهب كرة القدم لعام 2016 قد بدأ، وبإمكان من يرغب بالمشاركة التسجيل عبر موقع البرنامج.