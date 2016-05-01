"يوروفيجين" تحظر العلم الفلسطيني وراية داعش

بعد قرار مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، التي تعد أحد أكبر برنامج مسابقات موسيقي في العالم من حيث الحجم وعدد المشاركين والدول المشاركة وقنوات البث، وحجم الإمكانات والتغطية الإعلامية، منع رفع العلم الفلسطيني بالإضافة إلى راية داعش، ضمن ما أسمته منع الأعلام الحزبية والحركات المتطرفة، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، السبت، اتحاد البث الأوروبي بإلغاء قراره منع رفع علم فلسطين في مسابقة الأغنية الأوروبية التي ستقام في العاصمة السويدية استوكهولم.

ودعا عريقات في رسالة رسمية وجهها، السبت، إلى رئيس اتحاد البث الأوروبي جان باول فيلبيوت الذي يتخذ من سويسرا مقرا له إلى "تقديم الاعتذار الفوري إلى الملايين من أبناء شعبنا الفلسطيني حول العالم"، معربا عن "غضبه وسخطه" الشديدين إزاء اتخاذ القرار.

واعتبر أن قرار "إخراج علم فلسطين هو تمييز متعمد وإهانة مباشرة لشعبنا الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "دولة فلسطين حظيت باعتراف 138 دولة في العالم، وهي دولة مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علمها إلى جانب أعلام دول العالم على مبنى الأمم المتحدة العام الماضي".

وشدد عريقات على أن العلم الفلسطيني "يشكل رمزا لسيادة شعبنا وحقوقه التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وأنه تم رفعه في جميع دول أوروبا من خلال الممثليات الدبلوماسية بما فيها سويسرا، مقر اتحاد البث الأوروبي الرئيسي".

يشار إلى أن اتحاد البث الأوروبي ومجموعة من شبكات التلفزيون العامة في أوروبا ستقوم بإنتاج عرض مسابقة الأغنية الأوروبية في استوكهولم، وقد اتخذ اتحاد البث الأوروبي قراراً باستبعاد علم فلسطين أو التلويح به خلال المسابقة بذريعة أن أعلام الحركات السياسية والمجموعات المتطرفة غير مرحب بها.