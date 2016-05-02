شاهد مرايا .. عقاب ورسالة بيشة

في حلقة جديدة من مرايا يتحدث الزميل مشاري الذايدي عن الخبطة الأمنية السعودية الناجحة في مدينة بيشة جنوب غرب السعودية، مؤكدا أنها جرس إنذار مبكر، وتذكير بأن معركة السعودية مع هذه الخلايا الداعشية، هي نهج مستمر، وحرب مفتوحة، ومواجهة ممتدة.

أفلح الأمن السعودي في الإيقاع بمن قد يكون أخطر قائد داعشي يقيم بين ظهراني السعوديين، وهو عقاب بن عجاب العضياني، وكان النجاح مضاعفا بالقبض عليه حيا سليما.

عقاب كان مدرجا على قوائم المطلوبين الدواعش بعد عمليات داعش الإرهابية في مسجد قوات الطوارئ بأبها ومداهمة بلدة ضرما غرب الرياض وأيضا هجمات المساجد والحسينيات في الأحساء والقطيف.