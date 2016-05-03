إيطاليا: سرقة الطعام ليست جريمة إن كنت مشردا وجائعا

قضت المحكمة العليا الإيطالية بأن سرقة القليل من الطعام ينبغي ألا يعتبر جريمة إذا كنت بحاجة ماسة إليه.

وكان الأوكراني رومان أوسترياكوف يعيش في ظروف صعبة بمدينة جنوا الشمالية في 2011 عندما قبض عليه وهو يسرق بعض الجبن والسجق بقيمة 4.07 يورو (4.71 دولار) من أحد متاجر الأطعمة.

وأدين بالسرقة وحكم عليه بالسجن 6 أشهر وغرامة قدرها 100 يورو.

وطعن المدعي العام على الحكم لأسباب إجرائية، ودفع بأن الرجل ما كان ينبغي أن يدان بتهمة السرقة، بل بمحاولة السرقة لأنه قبض عليه قبل أن يغادر المتجر. لكن المحكمة العليا ألغت الحكم.

وقالت في نص حكمها المكتوب "حالة المتهم والظروف التي حصل بها على البضائع تظهر أنه سرق القليل من الطعام الذي يحتاجه لتلبية حاجته الملحة والضرورية للتغذية".