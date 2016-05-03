انتشال رضيعة حية بعد 3 أيام من انهيار مبنى بكينيا

قال الصليب الأحمر الكيني إن عمال الإنقاذ انتشلوا رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا وهي على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في العاصمة الكينية صباح اليوم الثلاثاء بعد 72 ساعة من انهياره جراء هطول أمطار غزيرة.

وأضافت أرنولدا شيوندو المتحدثة باسم الصليب الأحمر "تم إنقاذها وتعاني جفافا شديدا. تتلقى حاليا رعاية طبية في مستشفى كينياتا العام" مضيفة أنه تم إنقاذ الرضيعة حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان مسؤولون قالوا إن عدد قتلى انهيار المبنى بلغ حتى الآن 21 قتيلا.

وأكد عمال الإغاثة أمس الاثنين أن فرص العثور على مزيد من الناجين غير مرجحة بعد انهيار المبنى مساء يوم الجمعة.