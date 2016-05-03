7 ورثة لبرينس من بينهم أخت غير شقيقة جديدة

تقدم 7 أشخاص إلى القضاء الأميركي على أنهم ورثة برينس الذي توفي منتصف أبريل من دون أن يترك وصية، على ما أفادت مصادر قضائية وإعلامية.

وأشار قرار صادر عن قاضي مينيسوتا إلى وجود 6 ورثة هم شقيقته تيكا نلسون، فضلاً عن عمر بايكر وشارون نلسون ونورين نلسون وجو نلسون وألفريد نلسون، وهم أخوة وأخوات غير أشقاء لبرينس. وقد ورد اسم محاميهم إلى جانب أسمائهم.

وورد في القرار أيضاً اسم دارسيل غريشام جونستون من دون أن يرد اسم محاميها.

وأشار موقع "تي ام زي" الذي يعنى بأخبار المشاهير نقلاً عن مصادر قريبة من عائلة برينس، أن هذه المرأة "تؤكد أنها أخت غير شقيقة كانوا يجهلون وجودها".

وأضاف الموقع: "هي من الأم إلا أن والدها مختلف عن والد برنيس. وقد عرف بعض أفراد العائلة بوجودها قبل أيام قليلة فقط".

ووافق القاضي على تعيين شركة إدارة الأصول "بريمير تراست" لإدارة أملاك برينس. وكانت شقيقته تيكا نلسون تقدمت بهذا الطلب نظراً إلى عدم وجود وصية.