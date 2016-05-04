مصري يحول منزله إلى "حديقة حيوان" لكسب لقمة العيش

حوَّل مصري الطابق الأول من منزله إلى حديقة حيوانات مصغرة، فهي هواية أحبها منذ صغره، فبدأ بتربية بعض الحيوانات الخطرة، معتبراً أن هذه الحديقة مصدر سعادته وأسرته ومصدر رزق له.

ففي المنزل ذي الثلاثة طوابق الذي يقع في محافظة الجيزة، تحول الجزء الأول من المنزل إلى حديقة حيوانات مصغرة داخله، بعد أن حوّل محمد صلاح الدور الأرضي من منزله إلى حديقة حيوان، قائلاً إن ما يقوم به إرث ورثه أباً عن جدّ منذ نحو نصف قرن.

اكتسب حب الحيوانات عن والده، وكان يهتم بها منذ صغره، وذلك بعد عودته من دراسته كل يوم يشاهد أباه كيف يطعمهم ويهتم بهم، فأخذ من طباعه وبدأ يتعلم.

يشير صلاح في أحد جوانب الدور الأرضي إلى أقفاص أخرى، فيها قرود تطلق أصواتا بين حين وآخر.

ويكشف عن 5 غرف تحيط واجهتها بأسلاك شائكة تتحرك خلفها قطط برية وذئاب وثعالب وشبل أسد، بجانب غرف أخرى فيها معارض للثعابين والسلاحف.

يعتبر صلاح أن هذه الحديقة ليست مصدر سعادته لأسرته فحسب، بل هي مصدر رزق أيضاً.