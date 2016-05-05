بالفيديو.. رئيس وزراء كندا يتحدى أوباما وملكة بريطانيا

نشر رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، الذي دخل فريقه شهره السادس في العمل الحكومي، فيديو على حسابه الرسمي في تويتر وفيسبوك يتحدى فيه كلا من الرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته ميشيل، إضافة إلى ملكة بريطانيا إليزابيت وحفيدها الأمير هاري.

أما مناسبة التحدي فكانت الدورة القادمة من مباريات "Invictus". التي تستضيفها كندا في الثامن من مايو. وInvictus عبارة عن دورة ألعاب "رياضية دولية للجنود وقدامى المحاربين الجرحى التي أسّسها الأمير هاري بعد أن قضى وقتاً في خدمة الجيش البريطاني.

وظهر رئيس الوزراء الشاب في الفيديو المرفق إلى جانب فريق من قدامى المحاربين الكندي، قائلاً "أنا فقط أريد أن أظهر لأصدقائنا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كيف تنالها كندا"، في إشارة إلى الفوز بالمسابقة، ثم اندفع إلى الأرض يقوم بحركات رياضة السواعد بكل ثقة وعزم.

وجاء الفيديو الذي نشره ترودو رداً على تغريدة للسيدة أوباما سألت فيها الأمير هاري إن كان جاهزا للمباريات مرفقة بفيديو لها وللرئيس أوباما يخاطبانه، فما كان من الأمير هاري إلا أن رد في تغريدة وفيديو بدا جالساً فيه إلى جانب جدّته ملكة إنجلترا، يطلعها على مجريات المباريات، وشاهدا خلاله فيديو الثنائي أوباما، فضحكا مستهزئين وواعدين بالفوز.

ويبدو أن ترودو لم يشأ البقاء خارج اللعبة، فرد على الطرفين معاً في هذا الفيديو الذي حصد حتى الآن نحو 4 ملايين مشاهدة و130 ألف إعجاب و5 آلاف إعادة تغريد.