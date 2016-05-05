شاهد.. جانيت جاكسون تزف خبرا سعيدا وتتلفظ بالعربية!

تعود المغنية جانيت جاكسون، شقيقة مايكل جاكسون، مرة جديدة إلى الواجهة، إنما هذه المرة ليس بسبب أخبار زواجها الذي أسال الكثير من الأقلام قبل سنوات، وإنما بسبب "حملها".

فقد ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أن المغنية الأميركية السمراء البالغة من العمر 49 عاماً، حامل بطفلها الأول.

وكانت الشقيقة الصغرى لمايكل جاكسون التي تحتفل في 16 مايو بعيد ميلادها الخمسين، فاجأت معجبيها مطلع أبريل معلنة تعليق جولتها "أنبريكبل" لتكرس وقتها لعائلتها مع زوجها القطري وسام المانع من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وذكر موقعا "اي تي" و"اي نيوز" اللذان يعنيان بأخبار المشاهير نقلاً عن مصدر لم يفصحا عنه، أن جانيت جاكسون تجاوزت الشهر الثالث من الحمل وقد استشارت خبيراً في الخصوبة.

والحمل الطبيعي نادر لدى نساء شارفن على الخمسين إلا أن التلقيح بالأنبوب يسمح للمرأة بتأجيل سن الحمل.

وكانت جانيت ساهمت بنفسها في انتشار تلك الشائعات، لاسيما بعد أن نشرت فيديو تعتذر فيه من محبيها عن إلغاء حفلاتها، قائلة إنها تنوي "تكوين عائلة" وقد نصحها الأطباء بالراحة، كما نشرت الأربعاء عبر خدمة تويتر صورا لها وهي ترقص مع وسم يتضمن كلمة طفل في إشارة محتملة إلى أنها حامل.

يذكر أن جاكسون تزوجت من المليادير القطري وسام المناع بعد قصة حب جمعتهما على الرغم من فرق العمر بينهما. وكانت الكثير من الشائعات تحدثت عن مشاكل بينهما بعد الزواج إلا أن شيئاً لم يصدر عن نجمة البوب السمراء.

وكانت جانيت تزوّجت في السابق مرتين: الأولى في 1984 من المطرب الأميركي جيمس ديبارج، وتم إلغاء الزواج بعد عام، والثانية في 1991 من المنتج الموسيقي والراقص الأميركي من أصل مكسيكي، رينيه أليزوندو جونيور، وكان الزواج سرياً أيضاً وانتهى عام 2000 بالطلاق.