انتشال امرأة في كينيا حية ترزق بعد 6 أيام تحت الأنقاض

انتشل عمال الإنقاذ امرأة من تحت أنقاض مبنى سكني في العاصمة الكينية اليوم الخميس وهي على قيد الحياة بعد 6 أيام من انهيار المبنى.

ونقلت المرأة إلى سيارة إسعاف وسط تصفيق الحشود في ضاحية هوروما بنيروبي. ونجت المرأة التي كانت تتلقى الأكسجين وقام أطباء بتوصيل المحاليل لجسدها عن طريق التنقيط في أحد أركان المبنى الذي انهار مساء يوم الجمعة الماضي.

وقتل 36 شخصا على الأقل في المبنى وأنقذ العمال 137 شخصا بينهم المرأة.

وانهار المبنى الكائن في حي هوروما بنيروبي بعد أيام من الأمطار الغزيرة. وقالت وزارة الداخلية إن المبنى شيد على مقربة من نهر وصدر قرار بإزالته ولكن السلطات المحلية لم تنفذ القرار.

وشهدت نيروبي سلسلة حوادث كهذه في فترة تشهد فيها أزمة إسكان نظرا لزيادة عدد سكانها بشكل كبير في السنوات الأخيرة مثلها في ذلك مثل كثير من المدن الأفريقية.