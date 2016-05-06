بالفيديو.. رعب على طائرة إماراتية وصيحات التكبير تتعالى

لا يمكن لمسافر أن يتخيل حالة الرعب التي قد تنتابه عند شعوره بأنه قد لا يصل أبداً إلى وجهته، وأن الطائرة التي تقله قد تتهاوى في أي لحظة. لعل هذا ما شعر به ركاب طائرة "الاتحاد" الإماراتية التي كانت تقلهم من أبوظبي إلى جاكرتا.

وأظهر فيديو التقط من داخل الطائرة حالة الهلع الشديدة التي انتابت الركاب، حيث علت أصوات النحيب والبكاء والتكبير والتضرع إلى الله.

وفي التفاصيل، أدت الاضطرابات الجوية الشديدة والمطبات الهوائية القوية، خلال رحلة لخطوط الاتحاد للطيران متجهة من أبوظبي إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إلى إصابة 31 شخصاً بجروح، الأربعاء، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

وجاء في البيان: "واجهت رحلة الاتحاد للطيران EY474 من أبوظبي إلى جاكرتا في 4 مايو 2016، اضطرابات جوية شديدة وغير متوقعة قبل قرابة 45 دقيقة من وصولها إلى مطار سوكارنو هاتا". ونقل تسعة ركاب إلى المستشفى، في حين عولجت إصابات الركاب المتبقين الطفيفة من قبل المسعفين في المطار. وأضاف البيان أن الاضطرابات ألحقت بعض الأضرار بمناطق تخزين المقصورة بالطائرة.