بالفيديو.. "ميسي الأفغاني" يطل من جديد

من لا يذكر صورة ذلك الطفل الأسمر مرتدياً قميصاً مصنوعاً من كيس بلاستيكي أزرق كتب عليه ميسي. فقد انتشرت صور مرتضى أحمدي بشكل واسع، حاصدة تعاطفاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حتى إن اللاعب الأرجنتيني الشهير أرسل إليه قميصاً موقعاً من قبله هدية وكرة قدم.

وقبل أيام قليلة عاد الطفل الأفغاني البالغ من العمر 5 سنوات إلى الواجهة من جديد، بعد أن أعلنت عائلته أنها هربت إلى باكستان خوفاً عليه من الخطف أو القتل. وقال وحيد أحمدي- ابن عم الطفل "لقد انتقلنا إلى مدينة كويتا جنوب غربي باكستان منذ شهر، بعدما هددتنا بعض العصابات عبر الهاتف وخشينا احتمال تعرض الطفل للخطف"، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

كما أوضح والد مرتضى أن تسليط الأضواء على ابنه جعله موضع تهديد،ما دفعه إلى التقدم بطلب إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لإرساله إلى "أي بلد آمن". وأعرب مرتضى وبعض أفراد عائلته عن أملهم أن ترسلهم المفوضية إلى إسبانيا، على أمل أن يساعد ميسي الطفل بتحقيق حلمه ويصبح نجما كرويا.