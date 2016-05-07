أنت على موعد مع نكد زوجتك 8 آلاف دقيقة سنويا

أظهرت نتائج دراسة بريطانية أجريت على 3000 شخص أن المرأة تقضي حوالي 8 آلاف دقيقة سنوياً في إزعاج زوجها والاختلاف معه طوال الوقت.

وهذا يساوي مدة تصل إلى 2.5 ساعة من كل أسبوع، أو 11 ساعة في الشهر.

وأضافت الدراسة أن الخلافات الزوجية الأكثر شيوعا تنحصر في الموضوعات المتعلقة بالأعمال المنزلية والمصاريف ومشاكل الأولاد.

طرق التعامل مع الزوجة النكدية

- تعامل معها على أساس أن هذه هي طبيعة شخصيتها، لأن تغيير الأشخاص تماما غير منطقي ولن يحدث إلا بإرادة صاحب المشكلة نفسه، وسيكون تغييرا طفيفا.

- لابد أن تتفهم أن طبيعة شخصية شريكة حياتك سببها أسلوب التربية ومفاهيم معينة نشأت وتعودت عليها، فاعمل على تغيير تلك المفاهيم، فإذا كان لديها مفهوم أن الرجل لابد أن يقوم بمسؤوليات معينة، فعليك أن تغير هذا المفهوم لديها.



- كُن على يقين أن التغيير لن يحدث في يوم وليلة، ولكنه سيحدث بالتكرار وبالتدريج، لذا عليك أن تقوم بتكرار ملاحظاتك الخاصة بتغيير كل مفهوم من المفاهيم لديها حتى تقتنع أن ما لديها من أفكار عن الزواج هي أفكار خاطئة.