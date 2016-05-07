صادق خان.. أول مسلم يفوز بمنصب عمدة لندن

أعلن حزب العمال البريطاني، الجمعة، فوز مرشحه صادق خان برئاسة بلدية لندن، ليصبح بذلك أول مسلم يتولى هذا المنصب.

وكتب رئيس الحزب جيريمي كوربن في تغريدة على تويتر "التهاني لصادق خان، أتطلع للعمل معك لجعل لندن مدينة عادلة للجميع"، فيما ينتظر أن تصدر مساء النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت الخميس.

وكان صادق خان (45 عاما) مرشحا ضد المحافظ ونجل الملياردير زاك غولد سميث (41 عاما).

وخان النائب عن توتينغ الحي الشعبي في جنوب لندن، سيخلف المحافظ بوريس جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والطامح للوصول إلى رئاسة الحكومة.

ووعد خان المحامي والوزير السابق بمواجهة المشاكل الملحة للعاصمة التي ارتفع عدد سكانها بحوالى 900 ألف نسمة خلال ثمانية أعوام ليصل إلى 8.6 مليون، وفي مقدمها ارتفاع أسعار المساكن ووسائل النقل المكتظة والتلوث.

ولد خان في أكتوبر 1970 من عائلة باكستانية هاجرت حديثا إلى بريطانيا، وعمل والده سائقاً للباص في العاصمة البريطانية، نشأ مع أشقائه وشقيقاته الستة في توتينغ، هو متزوج وله ابنتان.

وفي الخارج، رحب عدة رؤساء بلديات مدن كبرى بانتخابه، وعبروا عن رغبة في العمل معه في أسرع وقت ممكن.

وكتبت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو في تغريدة على تويتر "تهاني لصادق خان الذي انتخب رئيس بلدية لندن، إن إنسانيته وتقدميته سيفيدان اللندنيين".