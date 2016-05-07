كيم كاردشيان وشقيقتها كورتني في إطلالة مثيرة بكوبا

في إطلالة مثيرة، ظهرت نجمة تليفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان رفقة شقيقتها الكبرى كورتني في صور التقطتها عدسات المصورين، أثناء تواجدهما في مدينة هافانا بكوبا مع أطفالهما الصغار.

واصطحب الثنائي كيم وكورتني أطفالهما نورث، بينلوب وماسون للتنزه في الحديقة، وأخذتا تلعبان وتلهوان معهما، وقامت النجمة كورتني بركوب الأرجوحة مع الأطفال.

وظهرت النجمة كيم البالغة من العمر 35 عاما في الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، مرتدية فستانا أبيض طويلا بعد أن استعادت رشاقتها بعد ولادتها الثانية، وانتعلت حذاء ذو كعب عال باللون الأزرق.

كما كانت تضع كيم مكياجاً يتميز بالبساطة، وكانت تخفي عينيها بنظارة شمسية سوداء، رافعة شعرها من الخلف على شكل ذيل حصان.

وأظهرت الصور والتي التقطت للثنائي كاردشيان في الحديقة، بوضوح رشاقة كيم من زوايا مختلفة أثناء دفعها ابنتها نورث البالغة من العمر عامين على الأرجوحة، بالإضافة إلى صور أخرى أثناء انحنائها لربط حذائي ابنتها وابنة شقيقتها.

وظهرت النجمة كورتني كاردشيان البالغة من العمر 37 عاما في الصور مرتدية شورت من الجلد باللون الرمادي وبلوزة بدون أكمام باللون الأبيض وانتعلت حذاء رياضيا أبيض اللون، ووضعت المكياج البسيط الناعم وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أيضاً، رافعة شعرها ببساطة ليبدو منسدلا على ظهرها، وأكملت إطلالتها ببعض الأكسسوارات الفضية.

ولوحظ غياب زوج كيم كاردشيان مغني الراب كاني ويست وابنها الأصغر سينت والذي ولد في ديسمبر الماضي، عن اليوم الترفيهي في الحديقة.