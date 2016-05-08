الأميرة للاسلمى والشيخة موزة تحت المطر في فاس المغربية

رفضت الأميرة المغربية للاسلمى برفقة ضيفتها الشيخة القطرية موزة بنت ناصر، الجلوس تحت منصة مغطاة، أثناء ترؤسهما حفل افتتاح فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمهرجان فاس للموسيقى العريقة.

وطالبت الأميرة من المنظمين سحب المنصة التي أعدت لها ولضيفتها لكي تقيهما من تساقطات الأمطار، مفضلتين الاستمتاع بهذه الأجواء على غرار الجمهور في فضاء باب المكينة المفتوح على الهواء الطلق، وأيضا على "سماء مرصعة بالنجوم".

"سماء مرصعة بالنجوم" كان هو عنوان العرض الفني لحفل الافتتاح، شكل مزيجا من الأغاني والمعزوفات والرقصات وسحر المابينغ (الصور الضوئية) وإيقاعات وأنغام متناسقة عزفتها أوركسترا ضخمة، ما أضفى على الحفل بريقا خاصا وأجواء مميزة.

وعبر هذه الأشكال الفنية تناول المخرج الفرنسي "Alain Weber" أبرز المحطات والمسارات التي طبعت حياة نساء شهيرات ساهمن في تقدم البلاد، ولعبن أدوارا مهمة في عالم السياسة والاقتصاد والمجتمع العربي والمغربي، ضمنهن عالمات وشاعرات ومتصوفات، تم تجسيدهم على شكل حوريات لمعن مثل النجوم في باب المكينة.

واستند المخرج في سرد حكايته إلى طفلة صغيرة تبحر عبر الشبكة العنكبوتية، ليتعرف من خلالها المشاهد عبر قوالب فنية، على شخصيات أسطورية كشهرزاد وأم كلثوم كنزة الأوروبية زوجة المولى إدريس الأول مؤسس الدولة المغربية، التي وحدت بين الأصل الأمازيغي والعربي الإسلامي، إضافة إلى "أم البنين"، فاطمة الفهرية وغيرهم من الشهيرات.

وحاول المخرج عبر عملية المزج الفني الانتقال بالجمهور إلى مشاهد مسرحية أدى أدوارها بعض الممثلين والممثلات، إضافة إلى جانب التعبير الجسدي من خلال الرقص.

وتشكل الجمهور الذي تابع وتفاعل بشدة مع العرض، من مواطنين من مختلف الأجناس والأعمار، مغاربة وسياح أجانب جاؤوا من كل الآفاق، فضلا عن شخصيات رسمية، كوزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي وإدريس الأزمي عمدة مدينة فاس، ومحمد العنصر رئيس جهة فاس مكناس.

ومن فرنسا، حضرت بريزة الخياري، وهي من أصل جزائري، تشغل منصب نائبة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، والسيناتور الفرنسي المكلف بالثقافة اوليفي كاديك، وكاتب الدولة الفرنسي جون فانسو بلاصي، والسفير الفرنسي بالرباط شارل فريس، هذا فضلا عن ممثلين لمدن إفريقية ودولية تجمعها اتفاقيات التوأمة.

وعكس هذا الحضور، أجواء التعايش والتسامح والسلام، وهي القيم التي يسعى مهرجان الموسيقى الروحية إلى تكريسها وتقاسمها مع محبيه وزوار مدينة فاس.