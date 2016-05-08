الأمير هاري يدين التركيز المستمر على حياته الشخصية

انتقد الأمير البريطاني هاري ما وصفه بأنه "إصرار" وسائل الإعلام على الخوض في حياته الشخصية، كاشفاً أنه سيعمل جاهدا على حماية الخط الفاصل بين حياته العامة وحياته الشخصية.

وقال هاري، الرابع في ترتيب ولاية عرش بريطانيا: "كل شخص له الحق في الخصوصية"، معرباً في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن اعتقاده بأنه "من غير الضروري" أن تكون هناك رغبة في معرفة "كل صغيرة وكبيرة عما يجري وراء الكواليس".

والعلاقات متوترة منذ فترة طويلة بين العائلة المالكة البريطانية والإعللام. فالصحافيون كانوا يلاحقون الأميرة ديانا والدة هاري التي توفيت في حادث سير عام 1997 أثناء ملاحقة مصورين صحافيين لها.

وقال هاري (31 عاما) إن الخط الفاصل بين حياته العامة وحياته الخاصة أصبح غير موجود تقريبا. وأضاف في حديث مسجل في الولايات المتحدة حيث يحضر حدثا رياضيا يشارك فيه جرحى بريطانيون وأميركيون ومن دول الحلفاء: "سنواصل بذل ما في وسعنا لضمان الحفاظ على وجود هذا الخط الفاصل".

وتعرض هاري مرارا لتغطية إعلامية مكثفة لأسلوب حياته الصاخب، كان أبرزها تسريب تسجيل فيديو في عام 2012 يظهر حفيد الملكة مع شابة عارية في غرفة بفندق في لاس فيغاس.

وكثيرا ما يدين منتقدون الصحف الاجتماعية البريطانية لانتهاكها للخصوصية. لكن منذ بدء تحقيق في أخلاقيات الصحافة في عام 2011 أحجمت المزيد من الصحف عن تغطية بعض القصص الشخصية.