حدث يقع كل 10 سنوات.. عطارد يعبر بين الأرض والشمس

أمام محبي متابعة النجوم فرصة نادرة، غدا الاثنين، لمتابعة كوكب عطارد وهو يعبر مباشرة أمام الشمس في حدث يقع مرة كل عشر سنوات أو نحو ذلك عندما يكون عطارد والأرض على خط مستقيم مع الشمس.

وأفضل أماكن لمتابعة هذا الحدث هي شرق أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وغرب أوروبا وإفريقيا إذا لم تحجب السحب الشمس.

وقالت مجلة "سكاي آند تلسكوب" إن مرور الكوكب بين الأرض والشمس سيحدث في هذه المناطق بالكامل أثناء ساعات النهار.

إلا أن عطارد صغير للغاية بحيث يصعب رؤيته دون مجهر أو تلسكوب والنظر بشكل مباشر إلى الشمس حتى بنظارة يمكن أن يلحق ضرراً دائماً بالعين.

ولحسن الحظ ستعرض إدارة الطيران والفضاء "ناسا" ومنظمات علم الفلك لقطات في بث مباشر للحدث مع توفير تعليق من خبراء.

وسيبدأ كوكب عطارد الصغير مروره كنقطة سوداء على حافة الشمس في الساعة 11:12 بتوقيت غرينتش. وسيتحرك بسرعة 48 كيلومترا في الثانية ليستغرق عبوره أمام الشمس التي يبلغ قطرها نحو 1.39 مليون كيلومتر سبع ساعات ونصف الساعة.

وسيظهر الحدث في غرب الولايات المتحدة بعد الفجر، وسينتهي العرض مع غروب الشمس في أجزاء من أوروبا وإفريقيا ومعظم آسيا.

وسيبث تلفزيون "ناسا" المتاح على الإنترنت، تغطية حية ولقطات من مرصد "ديناميكا" الشمس وتلسكوبات أخرى. وسيتضمن العرض مناقشات غير رسمية مع علماء من "ناسا" سيجيبون عن تساؤلات عبر "تويتر" باستخدام وسم (هاشتاغ) "آسك ناسا" (اسأل ناسا).

وسيستفيد العلماء من عبور عطارد أمام الشمس في مختلف المشاريع العلمية، بما في ذلك تنقيح أساليب البحث عن كواكب وراء النظام الشمسي.

وكان آخر عبور لعطارد عام 2006 وسيعبر ثانية بين الشمس والأرض في عام 2019. ولن يتكرر الحدث بعد ذلك قبل عام 2032.