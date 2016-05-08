ما رأيك في الفيديو.. هل هي طريقة صحيحة لتعليم السباحة؟

تسبب فيديو يظهر رضيعة وهي تحاول أن تطفو على سطح الماء في حمام للسباحة في جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تظهر الرضيعة التي تركها أبواها "عمداً" بحمام السباحة وهي تسقط في الماء على وجهها، ثم تصارع الماء وتحاول التنفس لينتهي بها الأمر وهي تطفو على سطح الماء على ظهرها، قبل أن تلتقطها يد والدتها على الأغلب.

وقد تم نشر الفيديو، الذي يمتد لنحو دقيقتين على "فيسبوك"، وتمت مشاركته حوالي 8 آلاف مرة، كما حصل على أكثر من 3 آلاف تعليق.

فالبعض رأى أنها طريقة جيدة لتعليم السباحة للصغار، وأنه إذا حدث أي حادث لهذه الطفلة في المستقبل وتسبب بسقوطها في الماء، ستتمكن من إنقاذ نفسها دون مساعدة من أحد.

البعض الآخر رأى أن هذه الطريقة التي أقدم عليها الأبوان ما هي إلا قسوة شديدة تجاه الرضيعة، التي تُركت تصارع الماء وهي لا حول لها ولا قوة.

والآن وبعد مشاهدتك الفيديو.. ما رأيك؟ هل هي طريقة صحيحة لتعليم الأطفال الرضع السباحة، أم أنها طريقة قاسية؟