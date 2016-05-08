حرائق الغابات غرب كندا تضاعفت بيوم واحد

أعلنت السلطات الكندية أن حرائق الغابات التي تجتاح غرب البلاد تضاعفت السبت، مشددة على أن الوضع في مقاطعة البرتا "لا يمكن التكهن بتطوراته وما زال خطيرا".

وذكرت وكالة إدارة حالات الطوارئ في مقاطعة البرتا في حصيلة جديدة أن الحرائق التي تواصل التقدم، كانت تمتد على مساحة أكثر من 200 ألف هكتار منتصف ليل الجمعة-السبت.

وصرح وزير السلامة العامة رالف غودال أنه "ما زالت حرائق كبيرة وخطيرة ويصعب السيطرة عليها".

من جهته، قال مدير أجهزة الإطفاء في البرتا تشاد موريسون، إن بعض البرودة والرطوبة وربما الأمطار يمكن أن تساعد في الإبطاء من توسع رقعة الحرائق.

وأضاف أن "النبأ السار" الوحيد هو أن الرياح تدفع النيران باتجاه معاكس لفورت ماكموراي ومواقع انتاج النفط في شمال شرق البلاد.