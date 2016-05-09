الملكة رانيا تلتقي طلاب الجامعة الألمانية الأردنية

زارت ملكة الأردن رانيا العبدالله، اليوم، الجامعة الألمانية الأردنية في مادبا، والتقت عددا من طلبتها واستمعت إلى ملخص حول إطلاق مساق التربية الوطنية على منصة "إدراك" كأول مساق إلكتروني معتمد لطلبة الجامعات الأردنية يركز على المواطنة والنواحي الفكرية والثقافية والفلسفية والسلوكية.

وبحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة، عثمان بدير، ورئيسها الأستاذ الدكتور نظير أبو عبيد، ونائبي رئيس الجامعة الأستاذة الدكتورة منار فياض، والأستاذ الدكتور أنتون مانجستل، انضمت الملكة رانيا إلى جلسة أدارها عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم الأقطش منسق مساق التربية الوطنية ضمن منصة "إدراك"، وشارك فيها كل من الدكاترة عبدالله الرقاد، وصفاء شويحات، وعادل حواتمة أساتذة مساق التربية الوطنية ومجموعة من الطلاب الدارسين للمساق عبر منصة "إدراك".

وجرى الحديث عن أهمية "إدراك" في تطوير هذا المساق الإلكتروني الذي أشرف عليه أساتذة وخبراء في التربية الوطنية من الجامعة، ويعمل على تقديم المحتوى التعليمي من خلال فيديوهات قصيرة لمحاضرات مما يمكن تدريس أعداد كبيرة من الطلاب.

وعرض الطلبة تجربتهم مع المساق وما يستفيدونه من منصة "إدراك" لدراسة مساقات متطورة تطرحها جامعات عالمية تساهم في إثراء المعرفة العلمية والاطلاع على الخبرات المتنوعة في مجال دراساتهم.

وفي "نادي الروبوتكس"، تبادلت الملكة رانيا الحديث مع مجموعة من الطلاب، واستمعت من الدكتور نذير الرواشدة إلى شرح حول المشاريع المعروضة والمتعلقة بعلم الروبوتات وكيفية تطويرها بما يخدم الكثير من الاحتياجات التقنية.

وتجولت الملكة رانيا في الجامعة، واطلعت على مكونات مختبر المياه والبيئة، وقدم الدكتور قاسم عبدالعال والمهندسة عبير أبو عثمان ملخصاً عن استخدامات المختبر في تعزيز مهارات الطلبة وفتح المجال أمامهم للنواحي التطبيقية، وفي مختبر الطاقة المتجددة قدم الدكتور محمد العدوس والمهندسة دعاء يوسف شرحا عن المختبر وما يقدمه للطلبة ولقطاع الطاقة المتجددة في السوق المحلي.

وانضمت الملكة رانيا إلى مجموعة من الطلاب المشاركين في محاضرة لتعلم اللغة الألمانية تقدمها كارولين كاسبر بأسلوب التفاعل والحوار الذي يعتمد على تعزيز مهارات الطلبة في استخدامات اللغة.

وفي حرم الجامعة، تبادلت الملكة الحديث مع مجموعة من الطلاب الفاعلين في مجال المبادرات الجامعية، والنشاطات اللامنهجية التي منها خدمة المجتمع ودعم اللغة العربية، وتكنولوجيا المعلومات.