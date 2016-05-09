باريس.. احتفالات بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية

ترأس الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الاحتفالات المقامة في باريس بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لانتصارات الثامن من مايو عام 1945، والتي توافق ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبدأت المراسم الوطنية الفرنسية بوصول هولاند وسط تدابير أمنية مشددة إلى الشانزليزيه، حيث وضع إكليلا من الزهور بساحة "كليمنصو" على تمثال مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة شارل ديغول، ثم أوقد شعلة الجندي المجهول بقوس النصر، ووضع إكليلا من الزهور على قبره برفقة رئيس الوزراء مانويل فالس وأعضاء الحكومة، ومن بينهم وزير الدفاع جون إيف لودريان .