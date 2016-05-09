قاضٍ مكسيكي يؤيد تسليم إل تشابو إلى الولايات المتحدة

أيد قاضٍ مكسيكي تسليم رئيس عصابة المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" غوسمان إلى الولايات المتحدة، قبيل ساعات من نقله إلى سجن بالقرب من الحدود الأميركية، بحسب ما كشف محاميه.

وكان زعيم عصابة "كارتيل سينالوا" الذي أدخل في بداية السنة إلى سجن ألتيبلانو بالقرب من مكسيكو الخاضع لحراسة مشددة قد نقل فجر السبت إلى سجن في سيوداد خواريز (الشمال) بالقرب من الحدود مع ولاية تكساس الأميركية.

ولم تأت عملية النقل هذه بناء على طلب التسليم المقدم من الولايات المتحدة التي أصدرت مذكرات توقيف في حق إل تشابو بتهمة القتل والاتجار بالمخدرات، على ما قال إدواردو سانشيز، الناطق باسم الرئاسة المكسيكية لوكالة "فرانس برس".

وبررت السلطات عميلة النقل هذه بالقول إنها من "الإجراءات الروتينية لتنقيل السجناء".

وأعلن محامي بارون المخدرات خوسيه ريفوخيو رودريغيز، الأحد، أن قاضيا من المحكمة الجنائية الفيدرالية "أصدر رأيا مؤيدا لتسليم" موكله إلى الولايات المتحدة.

وبموجب هذا القرار، أمهِلت وزارة الخارجية المكسيكية 30 يوما للبت في قرار تسليم إل تشابو الذي ستحول قصة حياته إلى عمل تلفزيوني تعرضه القناة الأميركية باللغة الإسبانية "يونيفيجن".

وقد أوقف غوسمان في يناير بعد تواريه لستة أشهر، خلال عملية للقوات الخاصة التابعة للبحرية المكسيكية في ولاية سينالوا، معقل تاجر المخدرات.

وكان ال تشابو فر في يوليو 2015 من السجن مستخدما نفقا حفره بطول يفوق الكيلومتر، في ضربة كبيرة لجهود حكومة انريكي بينيا نييتو الذي عارض طويلا تسليمه الى الولايات المتحدة.

وقد سبق لغوسمان أن طلب من محاميه تسريع إجراءات تسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب سوء المعاملة التي يقول إنه يلقاها في السجن.