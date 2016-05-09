مصر.. ماراثون بحي الزمالك يجمع 300 طفل وعائلاتهم

يوم رياضي خيري ترفيهي رياضي.. هذا ما أراده منظمو ماراثون الأطفال في القاهرة بمشاركة أكثر من 300 طفل مع أسرهم في سباق خيري.

وتقوم الفكرة على جلب المشاركين في السباق من الأطفال إحدى مقتنياتهم من اللعب ومن ثم يقوم المنظمون بالتبرع بها لأحد المستشفيات.

ويقول عمر سمرة أحد القائمين على المارثون "نشجع الأسر على تقديم الدعم لأطفالهم وتحفيزهم لتجربة المغامرات المختلفة، من خلال المشاركة في مثل هذه الأنشطة، لما لها من تأثير إيجابي على بناء الشخصية والاعتماد على النفس، علاوة على تنشئة أطفال أصحاء وأكثر سعادة".

وضمت الاحتفالية العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى ألعاب المغامرات والأنشطة الترفيهية.

وحصل جميع الأطفال المشاركين في السباق على شهادات وميداليات، كما نال الفائزون والفائزات بالمراكز الأولى على جوائز قيمة.