"نظرة على الإعلام العربي 2016" من نادي دبي للصحافة

أطلق نادي دبي للصحافة النسخة الخامسة من تقرير "نظرة على الإعلام العربي" لهذا العام، تحت عنوان "شباب.. محتوى.. إعلام رقمي".

واستعرض التقرير أبرز التحديات التي تواجه الإعلام اليوم، وهي نقص الكفاءات والتمويل والتشريعات ومقاييس دقيقة للمتابعين، إلى جانب المحتوى المحلي.

كما تناول تأثير الأزمات السياسية على قطاع الإعلام العربي، والإبداع والابتكار، وتأثير المؤسسات الإعلامية على التعليم، ومستقبل الإعلام العربي في السنوات الثلاث المقبلة.

ويُعد هذا التقرير أحد أكثر التقارير الإعلامية العربية شمولية، حيث يرصد توجهات المشهد الإعلامي كافة في العالم العربي.