اعرف عدد نبضات قلبك وأنفاسك منذ ولادتك

معلوم أن الشبكة العنكبوتية توفر لك إمكانية الوصول لإحصائيات وبيانات في شتى المجالات وعديد المشارب المعرفية، لكن ماذا عن حياتك الشخصية؟ هل يُمكن أن تحصل على بعض الإحصائيات حولها؟.

صار ذلك أيضا متاحا من خلال موقع You’re Getting Old الذي يوفر العديد من الإحصائيات الممتعة بالاعتماد على تاريخ ميلادك، فمثلاً يُمكنك معرفة عدد سكان الكرة الأرضية في يوم ميلادك أو معرفة عدد نبضات قلبك أو حتى عدد الأنفاس التي استنشقتها حتى الآن.

كل ما عليك فعله هو الولوج للموقع ومن ثم إدخال تاريخ ميلادك في الخانة المخصصة، وما هي إلا لحظات حتى يُظهر لك الموقع مجموعة من الإحصائيات المثيرة والممتعة منذ تاريخ ميلادك.

وفيما إذا اعتدت الاحتفال بعيد ميلادك كل عام، فإن الموقع يُقدم لك عدد الشموع التي استخدمتها في كعكة عيد الميلاد منذ يوم ميلادك حتى الآن.

كما يُقدم الموقع مقاربة ممتعة لأحداث هامة حصلت قبل يوم ميلادك، بالإضافة إلى أحداث أخرى حصلت وأنت رضيع، طفل، مراهق، حتى الوصول إلى عمرك الحالي.

أخيراً، يوفر الموقع التاريخ الذي وصل فيه عمرك إلى أيام مميزة، مثل التاريخ الذي وصل فيه عمرك إلى ألف يوم أو 10 آلاف يوم وهكذا.