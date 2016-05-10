دبي.. انطلاق منتدى الإعلام العربي في دورته الـ15

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الخامسة عشرة لـ"منتدى الإعلام العربي" في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الإعلام.. أبعاد إنسانية"، وذلك بحضور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وبمشاركة أكثر من 2000 شخصية بارزة من كُتَّاب ومفكرين وقيادات إعلامية وثقافية من مختلف أنحاء العالم.

وتبدأ أولى الجلسات بعنوان "إعلام يصنع الإنسانية"، من أجل تركيز الضوء على الاختلاف الإعلامي في عرض القضايا والأزمات الإنسانية ودور الإعلام في خدمة الإنسانية.

كما يركز المنتدى في جلساته على تأثير الإعلام الرقمي على الوسائل التقليدية ونوع الأخبار التي نريدها في المستقبل، إضافة إلى عدة مواضيع تدور في فلك المتغيرات والتحديات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة العربية، فيما يستعرض المتحدثون مفاهيم السعادة والإيجابية والسلام واستشراف المستقبل وتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك.

المنتدى في دورته الراهنة يسعى إلى فتح آفاق واسعة للحوار وتبادل الأفكار بشأن قضايا الإعلام في المنطقة والعالم, وذلك بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات الصحافية والإعلامية ورؤساء التحرير والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين من الدول العربية والعالم.